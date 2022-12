Cuñada de Yuya está internada en un psiquiátrico

Pao Poulain, cuñada de Yuya ha encendido las alarmas en redes sociales ya que apareció en sus historias de Instagram con un ojo morado y aseguró que está internada en contra de su voluntad.

Después de que la influencer Paola Pao Poulain, quien está casada con Sergio Castrejón, el hermano de Yuya, perdiera a sus bebés ha causado revuelo pues esta semana publicó una fotografía con el ojo lastimado y que está en contra de su voluntad hospitalizada por lo que su esposo, sus papás y sus hermanas Ana y Mintzy Herrera han publicado lo que ha sucedido.

“Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir. Tengo la garganta irritada porque venía gritando, me trajeron contra mi voluntad y me golpearon tan fuerte que quedé con visión borrosa de todos los golpes”, publicó Paola.

Publicidad

Publicidad

#PaoPoulain reporta a sus seguidores que fue golpeada, hasta el momento no se conocen más detalles de lo que sucedió . La creadora de contenido se encuentra lejos de su pareja Fichis, hermano de Yuya pic.twitter.com/Chxz6I5Ec6 — Vaya Vaya (@vayavayatv) December 12, 2022

Después de que Pao hiciera esta publicación, Sergio aclaró que ambos se dejaran redes sociales para que encuentren la salud física y mental que necesitan, sin embargo, no detalló cómo se lastimó su pareja, pero confirmó que fue internada por decisión de su familia el pasado domingo cuando Pao acudió a la casa de sus papás.

“No me atrevería ni a tocarle un solo pelillo de su carita”. Fichis explicó, sin abundar, que hubo “momentos violentos”.

Sergio aseguró que lleva una buena relación con Pao y comentó que si es necesario que su esposa esté internada él lo apoya, pero insistió en que las cosas las hicieron mal y en lágrimas aseguró que también se internará de manera voluntaria.

Tras la publicación de Sergio la familia de Pao lanzó un comunicado.

De acuerdo al comunicado que colgó la hermana de Pao la decisión de internarla se debió a que se encuentra profundamente deprimida y considera que Sergio no le da soporte.

Acusan a la familia de Yuya de excluir a su cuñada Paola Poulain