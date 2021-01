Eugenio Derbez bromea con Paty Navidad y su cuenta de Twitter

Durante este fin de semana Paty Navidad se volvió tendencia y no tanto por sus polémicas declaraciones por el COVID-19, debido a que Twitter decidió suspenderla su cuenta sin fecha de regreso.

Tras esta suspensión, Eugenio Derbez decidió burlarse del momento a través de esta red social, y aunque algunos se rieron por el momento, otros criticaron fuertemente al comediante.

Pero lejos de olvidarse de la red social, Paty Navidad regresó y lo informó a través de su cuenta de Instagram, donde destacó que pese a la censura volvió para no irse.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian. ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITTER QUE TANTO ME EXTRAÑA @patynavidadnew”, se lee al pie del vídeo donde aconsejó a sus seguidores no rendirse y siempre defender su libertad de expresión.