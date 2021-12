Luego de que se llevara a cabo la final del reality, Emilio Osorio revela por qué fue regañado en “¿Quién es la Máscara?”

El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio rompió el silencio tras su participación como “La Hueva” y haber obtenido el tercer lugar.

Y es que, luego de que los investigadores lo cuestionaron sobre su identidad y él negara ser Emilio Osorio. La producción no ocultó su enojo con el joven pues precisamente éste es el objetivo del programa.

View this post on Instagram

El conductor Adrián Uribe le da la oportunidad a los personajes para que dieran el nombre de un famoso y pudiera descartarse de su quiniela. Momento que aprovechó Emilio para intentar resguardar su identidad.

En una entrevista, Emilio dio detalles sobre el regaño de la producción por cometer este error.

“Al final, justo cuando me dijeron ‘dinos quién no eres’, les dije que no era Emilio Osorio. Ya en ese momento dentro del programa se pusieron muy tensos y hablaron conmigo tras bambalinas.

“Me dijeron: ‘oye, es que no puedes mentir que no eres tú’, y yo decía que ya todos sabían que era yo”, complementa.