Elenco de ‘El Señor de los anillos’ se reúne en gracioso rap por el 20 aniversario de la película

Después del exitoso encuentro virtual que tuvo el elenco de ‘El Señor de los Anillos’ el año pasado, en su aniversario número 20, sus protagonistas han realizado un tributo muy divertido en compañía de Stephen Colbert y James Corden.

Fue para el programa ‘Late show’ de Colbert del miércoles que se transmitió este divertido vídeo para conmemorar el aniversario de la primera película con un rap épico que rinde homenaje a lo que el presentador de “Late Show” considera la mejor trilogía de todos los tiempos.

En un segmento del programa aparecen Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving, Andy Serkis, Orlando Bloom y Viggo Mortensen, junto con los raperos Method Man y Killer Mike, y la actriz que no es de “LOTR” Anna Kendrick, quien fue incluida por alguna razón, se unen a Colbert y Jon Batiste para honrar el 20 aniversario de la serie de películas dirigida por Peter Jackson.

“Harry Potter está bien, pero no es ‘El señor de los anillos’. Quiero decir, Dumbledore no podía tomar un Balrog. Dumbledore fue asesinado por un profesor de química de secundaria. Así que creo que el gran logro de Peter Jackson merece el mismo tipo de tratamiento, porque si me preguntas, no hay mejor serie de películas. ‘El señor de los anillos’ es sin duda la mejor trilogía de la historia del cine. Y sé que puedo haber dicho eso muchas veces antes, pero nunca, ni una sola vez, lo he rapeado. Hasta ahora”, expresó el conductor.