¿Eiza González termina su noviazgo con Paul Rabil?

Tras siete meses de relación, Eiza González y Paul Rabil terminaron su noviazgo.

De acuerdo con la información de Daily Mail, la ruptura de la pareja ocurrió en los mejores términos y se debió principalmente a la falta de tiempo para estar juntos.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no se estaban alineando y eso puso a prueba su relación. ¡Sin embargo, seguirán siendo amigos!, reveló una fuente cercana a las estrellas al sitio Just Jared.