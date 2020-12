Eiza González rompe el llanto, al hablar sobre cómo le han afectado las críticas desde los 15 años

Desde hace algunos años Eiza González vive el sueño americano, protagonizando algunas películas en Hollywood y aunque no ha sido fácil el camino, está muy agradecida por todo lo que ha recibido y recientemente relató cómo es que las criticas pueden afectar a cualquier persona desde los 15 años.

A través de un Instagram Live, la actriz decidió hablar sobre las críticas que recibió cuando apenas tenía 15 años de edad y cómo le afectaron en su autoestima.

“Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas lo que es vivir en un mundo así”, confirmó mientras la voz se le quebraba.

Declaró que durante toda su carrera, ha decidido no responder a los chismes que han surgido en su nombre, porque creía que hacía lo correcto, sin embargo, ha asegurado que el no responder ante falsas noticias, le generó una personalidad pública de “mamona”, algo que no es, pero que mucha gente piensa.

“Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, afirmó la actriz quien se notaba afectada por recordar cada crítica negativa.

Aseguró que estas declaraciones las realizó con el único fin de hacerle entender a las niñas que está bien ser vulnerables y que a pesar de las críticas sobre su aspecto físico que pueden afectar hasta su vida adulta, pueden ser capaces de sobrellevar todo tipo de comentarios.

“Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, puede sonar muy pendejo, pero a los 14 años puedes lastimar. Me pongo en los zapatos de los adolescentes y son extremadamente crueles”.

Pidió a sus seguidores seguir avanzando en este año tan complicado y con conciencia por los demás, sobretodo en una época donde las redes sociales se han convertido en las más importantes en la vida de una adolescente, la cual puede salir afectada por los malos comentarios.

¡A ser mejores!