Eiza González podría protagonizar nueva película de ‘Los 4 fantásticos’

Desde hace unos meses se ha dado a conocer el nuevo filme que prepara Marvel sobre ‘Los 4 Fantásticos’ y todo parece indicar que Eiza González es la favorita para integrarse con un importante personaje.

A través de las redes sociales se ha viralizado este rumor que tiene a Eiza González de 32 años como favorita para esta película.

La cuenta de Twitter, @MyTimeToShine, señala que Eiza González está siendo considerada para ‘Los Cuatro Fantásticos’, dándole vida a Sue Storm, reconocida como ‘La Mujer Invisible’ quien es esposa de Reed Richards.

Penn Badgley was never even considered for Reed. https://t.co/bmTxwNFP7Z

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) December 18, 2022