Critican actitud de Eiza González durante su llegada a México

Fue a su llegada al aeropuerto de la CDMX que la prensa intentó hablar con Eiza González, sin embargo, la actriz evadió casi todos los cuestionamos que los reporteros le hicieron sobre el proyecto que está grabando en nuestro país y los rumores de sus recientes romances.

Eiza González evadió la pregunta que le hizo la prensa sobre su posible participación en la bioserie de Gloria Trevi, titulada ‘Ellas Soy Yo’, la cual arrancó su rodaje este lunes.

Este inicio de semana Carla Estrada, productora de la serie que contará la vida de Gloria Trevi, reveló que la actriz Regina Villaverde, será quien encarné a la intérprete en su etapa juvenil; pero todavía no se ha dado a conocer quien la encarnará en su etapa de adultez.

“No he escuchado nada de esto, Gloria es una tipaza, la quiero, la adoro muchísimo. No hay ahorita el tiempo para hacerlo, pero adoro a Carla y a Gloria también y les deseo lo mejor. No, ahorita estoy ya comprometida con otros proyectos, realmente no tengo planeado hacer nada en este momento, ahorita estoy haciendo una serie aquí”, respondió Eiza.