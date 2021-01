Eiza González acusa a ‘El Gordo y la Flaca’ de bullying

Eiza González decidió explotar contra el programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde apareció una supuesta entrevista, donde evitó en todo momento hablar en español, pero lejos de justificarse acusó al programa de acoso y bullying.

A través de redes sociales, donde Raúl de Molina, afirmó que la mexicana era una “ridícula”, al no querer hablar en español; la actriz decidió enfrentar las críticas que salieron, tras esta entrevista.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene un lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el vídeo sin editar como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno. Por qué no respondo. Dos el único momento que hablo es o sea darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia, mientras que una persona camina encima de mi, tratando de ofenderme para tener una respuesta y aún así al final le deseo que tengan cuidado”, relató en dos tuits su postura.

Eiza utilizó un artículo de Infobae México que hablaba de este momento tan desafortunado para ella, ya que fue motivo para ser criticada por los seguidores del programa.

Más tarde, la actriz señaló que no tiene la obligación de darle la entrevista a un programa que la acosa y le hace bullying solo para obtener una respuesta de su vida personal y pidió al programa, compartir la actitud abusiva de sus reporteros.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva.

