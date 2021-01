Shakira vende los derechos de su catálogo de canciones

La colombiana decidió vender los derechos de todo su catálogo de canciones. Con esto se ha unido a lo que han realizado otros músicos como Bob Dylan, Neil Young Ryan Tedder o Lindsay Buckingham.

Shakira destinataria al 100% de su repertorio actual integrado por 145 temas a Hipgnosis Songs Fund. Una compañía británica que gestiona canciones además invierte en propiedad intelectual de música.

Por su parte, la empresa reveló en sus redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo. Del cual forman parte Dave Stewart (Eurythmics), Debbie Harry (Blondie), Chryssie Hynde (Pretenders), The Chainsmokers o Mark Ronson.

De acuerdo a expertos estos movimientos que están haciendo los compositores tiene dos posibles causas. La primera, debido a la pandemia por el coronavirus. Ya que se ha vivido una pausa en las giras desde hace un año que sin duda es una de sus principales fuentes de ingresos en los músicos y otra, es por la llegada de Joe Biden como presidente y el posible aumento de los impuestos.

Aunque con el aumento en reproducciones que existe actualmente en plataformas de streaming, ha dado mayor interés en los inversores en adquirir en este sector. Incluso JP Morgan dijo que Hipgnosis era una inversión atractiva dados sus ingresos a largo plazo debido a las leyes de derechos de autor.

"Shakira is a superb creator who has led the charge from what was massive physical success to now having bigger success in streaming than most of her contemporaries.

It’s wonderful for us to welcome, the Queen of Latin Music and much more, to @HipgnosisSongs" — @MMercuriadis pic.twitter.com/MX994aWLm1

