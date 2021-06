Eduin Caz sufre una caída por culpa de una fanática

Durante este fin de semana se dio a conocer un vídeo donde Eduin Caz vocalista de Grupo Firme cae del escenario, provocando rumores de estar completamente en estado de ebriedad, algo que recientemente fue desmentido por el cantante.

A través de sus historias de Instagram, el vocalista compartió el vídeo de su caída y dio a conocer que era la cuarta canción cuando terminó cayendo por culpa de una fanática, pero lejos de enojarse, tomó con gran humor el momento.

View this post on Instagram

“Respecto a la caída NO ESTABA BORRACHO. Era la 4ta canción del show. Si me dio coraje, pero también me dio risa jajaja. Fue como un sentimiento encontrado”, relató el cantante.