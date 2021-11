Eduin Caz anuncia que se alejará por un periodo de los escenarios

Este fin de semana el Grupo Firme vivió una montaña rusa de emociones, primero, al ganar su primer Latin Grammy en la categoría ‘Mejor álbum de música banda’, posteriormente con la pedida de mano de Johny, el hermano de Eduin Caz, el vocalista de la agrupación.

Fue durante el concierto de este sábado, en el Madison Square en Nueva York que Jonathan Bencomo le propuso matrimonio a su novio Jhonny Caz y el momento quedó registrado por varios testigos que asistieron a la presentación de la agrupación.

Pero esa no es la única noticia que ha causado revuelo entre los seguidores de Grupo Firme ya que Eduin Caz, anunció de manera sorpresiva su retiro remporal de los escenarios.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde realizó este anunció, justo el mismo día en el que presumió su primer Grammy.

“Los amo familia (Fans) casi casi me despido de ustedes por unos meses por qué me retiro a descansar solo falta terminar la gira 2021 y me pondré ausente ya que tengo que estabilizar mis emociones y regresar con más ganas en el 2022”, escribió en su largo mensaje de Instagra, donde además agradeció a los involucrados por haber ganado este premio.