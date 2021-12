Dwayne Johnson asegura que Vin Diesel es un manipulador

El pasado mes de octubre, Dwayne Johnson habló de la enemistad que existe con Vin Diesel, sin embargo este último decidió hacerle una invitación publica para que regrese a la famosa franquicia.

A inicios del mes de noviembre, Diesel compartió en su cuenta oficial de Instagram esta invitación, la cual se quedó en el aire, por un tiempo y en una reciente entrevista ‘La Roca’, decidió romper el silencio y aseguró que esa actitud la considera como manipuladora.

“Mi pequeño hermano Dwayne … ha llegado el momento. El mundo espera el final de ‘Fast 10’. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase que ellos y tú no envíes buenos deseos … pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor ayuno en el final que es 10! Lo digo por amor … pero debes presentarte, no dejes inactiva la franquicia tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por nadie más. Espero que esté a la altura de las circunstancias y cumpla su destino”, escribió el pasado 7 de noviembre en la plataforma Vin Diesel junto a la siguiente imagen.