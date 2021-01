Dulce María no quiso estar en el reencuentro de RBD

El reencuentro de RBD se convirtió en uno de los momentos favoritos para cerrar el 2020, fue memorable ver a Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y christopher Uckermann, cuatro de los seis integrantes originales, extrañando a Dulce María y Poncho Herrera.

Pero recientemente a través de una entrevista para ‘Rolling Stone’, Maite Perroni confirmó que el éxito de este reencuentro fue gracias a la pandemia y confirmó que si se hubieran reunido después de la pandemia, ni Poncho o Dulce hubieran estado presentes.

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismo hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto. Poncho está enfocado a su carrera de actor y haciéndolo excelentemente y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, confirmó.