Luego de 12 años de espera, Anahí, Maite, Christopher y Christian se reencuentran en el escenario como RBD

Este 26 de diciembre fue oficial, millones de personas en todo el mundo se conectaron con el único fin de volver a escuchar a Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, cantar los éxitos que los llevaron a conquistar todo el mundo como RBD.

RBD hizo gritar en la red a millones de espectadores que no se perdieron las 15 canciones que interpretaron con todo el corazón cada uno de los integrantes y aunque faltaron Alfonso Herrera y Dulce María, los cuatro integrantes los homenajearon, cantando “No Pares”, un tema que cantaba la ex integrante de Jeans y que empoderaba a todos sus seguidores.

Cada uno de los integrantes habló sobre este reencuentro, que sucederá por única vez a través de Internet y por supuesto, hubo sorpresas en cuanto a los temas, ya que “Enséñame”, “Empezar desde Cero”, “Inalcanzable” y “Tu amor”, tuvieron nuevos arreglos que enchinaron la piel de todos.

Sus seguidores también estuvieron presentes en este concierto, y cuando los cuatro integrantes entonaron “Siempre he estado aquí”, comenzaron a aparecer los TikToks que algunos de sus fanáticos enviaron a la cuenta oficial de RBD, durante estas últimas semanas.

La última canción con la que el grupo cerró, fue el primer tema que los llevó a la fama, “Rebelde”, donde los cuatro integrantes disfrutaron de este último momento juntos en el escenario.

today was a good day full of memories 🤝🥺 GRACIAS A RBD #SerOParecer2020

Estos son algunos fragmentos del concierto producido por Javier Talán de Virtuous XRX:

Will always be my favorite song of theirs #SerOParecer2020 pic.twitter.com/qBNPfZgJ4p

— andi⁷☾ (@seokjinsrisa) December 27, 2020