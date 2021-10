Diego Boneta habla sobre las acusaciones de Martín Bello

Hace unos meses Martín Bello acusó a la producción de ‘Luis Miguel La Serie’ de no haber recibido atención médica, una vez que se terminó de rodar una fuerte escena con Diego Boneta, quien afirmó nunca quiso responder por los hechos y afirmando que lo demandaría.

Tras varios meses de silencio, finalmente Diego habló sobre estas acusaciones en su contra y afirmó que estaba triste por esta reacción ya que él siempre ha sido cuidadoso con escenas fuertes.

“Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema. Créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque yo he sido lastimado en stunts y he hecho muchas películas que requieren de eso. El cuidado de la producción y todo específicamente para esa escena fue muy alto, yo recuerdo que Martín no quiso ponerse protecciones, fue una sorpresa para mí”, declaró en entrevista con ‘Ventaneando’.