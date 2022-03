Danna Paola habla sobre la relación tóxica que vivió con Eleazar Gómez

En su reciente encuentro con la prensa, Danna Paola habló por primera vez sobre las razones por las que decidió terminar su relación con Eleazar Gómez, quien ha estado en medio de la polémica tras las agresiones en contra de su ex pareja Tefi Velenzuela.

Fue a la salida de un hotel de Los Ángeles que en compañía de su actual pareja, Alex Hoyer, que Danna Paola se detuvo para hablar ante las cámaras de ‘Ventanando’, de esta relación que la marcó durante su etapa de adolescente.

Danna Paola asegura que Eleazar Gómez era tóxico

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en a vida para celebrar justo con personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor y ahora si que compartir experiencias en mi música siempre lo hago, a través de mi música, “Calla Tú”, es uno de los himnos feministas que más me han ayudado a trascender muchísimas cosas, tanto en la industria como personal”, reveló.

Además agregó que no le gusta recordar cosas que no van con ella en la actualidad, además mostró su apoyo no solo a Tefi Velenzuela, sino a todas las mujeres ya que cree que es importante el apoyo entre el género femenino.

Puedes encontrar las siguientes declaraciones a partir del minuto 37:44 del siguiente vídeo.

