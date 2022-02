Danna Paola explota contra revista por hablar de su cuerpo

Fue a través de sus redes sociales que Danna Paola explotó contra una publicación por cómo trataron el tema de su apariencia actual.

Y es que Danna Paola encontró durante su espera en el aeropuerto la revista de la que es portada en la revista ‘People en español’, sin embargo, el contenido decepcionó a la cantante por lo que no dudó en exponerlo a través de sus cuentas de Instagram y Twitter.

“Esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también…”

Danna compartió una fotografía donde aparece una foto de ella sonriendo junto al siguiente texto: “La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People CHICA”, sin embargo, esto decepcionó a la interprete.

“No no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, entonces, decepcionante”, se puede leer en el tuit que compartió Danna la tarde de ayer.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z — Danna Paola (@dannapaola) February 21, 2022

Por su parte la revista ha recibido toda clase de comentarios negativos por la manera en la que se llevó la revista y fanáticos de Danna no han dudado en escribir en la sección de comentarios de la publicación que se deben respetar los cuerpos ajenos.

“Amamos a Danna por su talento y lo que significa ella como persona no por su cuerpo #sodissapointingpeople”, Que no se pregunta por el cuerpo de una persona… solo si eres policía y haces una investigación 🙃 pero ella no estrena nueva figura, amigos. Que mal”, son algunos de los mensajes que ha recibido en la portada de Danna.

