Crecen rumores de supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira

Una vez más una de las parejas favoritas del público se encuentra en medio del escándalo.

Según a medios internacionales, la pareja está viviendo momentos muy turbios en su relación, pues indican que supuestamente, Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira, incluso aseguran que debido a esto, se van a separar después de 10 años de matrimonio.

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar, me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, se dio a conocer por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez durante el podcast “Mamarazzis”. Puedes escuchar esta declaración a partir del minuto 27:22.