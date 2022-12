Corren a Federico Zapata de Los Caligaris tras insultos a mexicanos

La euforia de los argentinos llegó a límites muy peligrosos, pues el día de ayer se reportaron disturbios, robos, heridos y hasta muertos durante los festejos que hicieron los seleccionados al llegar a su país con la Copa del Mundo, pero otro de los temas que causó polémica en redes sociales fue la metida de pata de Federico Zapata, integrante de Los Caligaris.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el músico de la agrupación argentina comenzó arremeter en contra de algunos usuarios mexicanos de la plataforma con insultos, algo que le trajo consecuencias muy graves, pues fue expulsado del grupo.

View this post on Instagram

A través de la misma red social comenzaron a exhibir los mensajes que emitió el músico, incluso le respondió al comentarista de deportes Paco Villa, quien criticó al portero de la selección argentina.

Más tarde, cuando los ánimos comenzaron a calentarse, el mismo músico decidió ofrecer una disculpa pública por este error, sin embargo, los usuarios de la plataforma continuaron en su contra.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir…”, comenzó el músico.

Fue un error involucrarme en una co nversacion en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal , no hay bronca ni odio en mi corazon para nadie que no me haya hecho algo malo

— fede zapata (@fedeluiszapata) December 20, 2022