Productores confirman error en foto de Emma Watson en el especial de reencuentro de ‘Harry Potter’

La espera terminó y durante el especial del 20 aniversario de ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’, hubo un error al confundiar a Emma Watson con Emma Roberts.

Y es que en el especial, se utilizó una foto de la infancia de Emma Roberts, la protagonista de ‘American Horror Story’ y ‘Scream Queens’, en lugar de la verdadera Emma Watson, quien le dio vida en la saga a Hermione Granger.

El fan indicó el error a través de su cuenta de Twitter y compartió una captura de pantalla de la misma foto del especial de HBO Max donde aparece Roberts quien al igual que el fan compartió de manera previa en su Instagram, aunque después la borró.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022