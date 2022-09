Christian Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le cantó a Belinda

El cantante sonorense sorprendió a su público al dedicarle a Cazzu la misma canción que le cantó hace ocho meses a Belinda.

Fue en febrero del año pasado cuando Nodal y Belinda terminaron su compromiso matrimonial, pero parece ser que el interprete ya ha superado esta ruptura amorosa ya que encontró el amor en la argentina Cazzu, seis años mayor que el interprete.

Christian Nodal y Cazzu ya no esconden su amor y ahora el cantante mexicano decidió dedicarle la canción “Eso y más”, el cual le cantó también a Belinda durante el festejo que organizó la rubia para celebrar su cumpleaños número 23.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu, yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, exclamó el interprete antes de comenzar la canción.