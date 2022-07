Estas son las razones por las que Carlos Santana se desvaneció en pleno concierto

Este martes por la noche se reportó el desvanecimiento del guitarrista mexicano Carlos Santana.

Fue a través de las redes sociales que testigos del incidente, compartieron el momento exacto en que el músico de 74 años de edad se desplomó poco a poco del escenario y fue auxiliado de manera inmediata por personal de su staff.

Las imágenes se viralizaron con rapidez en diferentes plataformas y preocuparon a sus más fieles seguidores, pues los primeros reportes eran muy alarmantes.

En un video que aparece en Facebook se aprecia el momento exacto en el que Carlos Santana se sienta en una parte alta del escenario para descansar y un integrante de su equipo se acerca para saber si está bien, inmediatamente deja de tocar y se desmaya en los brazos de esta persona.

Más tarde, a través de su cuenta verificada de Facebook, apareció un mensaje que trataba de calmar a sus seguidores, tras ver las imágenes y explicaron en un breve comunicado que todo se debió a un agotamiento y deshidratación.

“Del equipo Santana: La leyenda del rock Carlos Santana fue superada por el agotamiento por calor y la deshidratación durante un concierto el martes (5 de julio) por la noche en Michigan. El gran guitarrista fue tomado de su espectáculo en Pine Knob Music Theatre (anteriormente DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro al aire libre en Clarkston, a unas 40 millas al noroeste de Detroit, Michigan. Carlos fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien, según lo anunció el gerente de Santana, Michael Vrionis, esta noche. “El espectáculo con Earth, Wind & Fire para mañana 6 de julio en The Pavilion at Star Lake (anteriormente S&T Bank Music Park) en Burgettstown, PA se pospondrá para una fecha posterior. Más detalles a seguir a través de Live Nation”, agregó el Sr. Michael Vrionis”, se puede leer en la plataforma.

Además el mismo músico decidió tomar su cuenta para expresar un mensaje más personal dirigido a sus fanáticos.

“A todos y cada uno gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien tomándonos las cosas con calma. Se me olvidó comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, se puede leer en el post.