Captan a Will Smith y Jada Pinkett juntos en su primera aparición pública

Fue a finales del mes de julio cuando Will Smith reapareció en el foco público para ofrecer una disculpa al comediante Chris Rock, después de protagonizar uno de los momentos más polémicos de la televisión a nivel mundial.

Aunque los Smith tuvieron todos los focos encima de ellos durante mucho tiempo, supieron cómo lidiar con la prensa y después de una larga ausencia pública la pareja ha sido captada nuevamente junta.

A través de las redes sociales circulan imágenes en las que podemos ver a Will Smith y a Jada Pinkett de muy buen humor caminando afuera de un restaurante llamado Nobu Malibú.

De acuerdo a medios locales, Will Smith y Jada Pinkett Smith estaban de cita en el famoso restaurante el pasado 13 de agosto.

Además del clip, la revista People fue las primeras en publicar las fotografías que se han viralizado en redes sociale.s

Will smith & his wife Jada are out in Malibu. Their first appearance together since the scandal #WatsUpTV #WillSmith #jadapinkettsmith #scandal #Love pic.twitter.com/B0ynbX8fnw

— WatsUp TV (@WatsUpTV) August 15, 2022