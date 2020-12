Camila Sodi reacciona al incidente que tuvo con una reportera de espectáculos

Hace unas semanas las imágenes de Camila Sodi en el Aeropuerto de la Ciudad de México, causaron todo tipo de críticas, luego de ver como empujaba a una reportera de ‘El Gordo y el Flaca’.

Aunque fingió que no sucedió nada, algunos de sus seguidores criticaron la actitud de la actriz y finalmente, decidió hablar al respecto, en una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram.

“Por supuesto la reportera, empezó a entrevistar a mi mamá, que estaba con mi hijo, y me metí entre ellos dos, para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad y la reportera me empezó a decir que la empuje, y ya sabes como son, al final uno acaba mal”, declaró ante una pregunta que criticaba su actitud.