Camila Sodi empuja a reportera para evadir preguntas

La actriz tuvo un percance con una reportera de espectáculos que intentaba entrevistar a su mamá, Ernestina Sodi en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Fue para la lente del programa ‘El Gordo y la Flaca’ que Camila Sodi mostró doble actitud en cuestión de instantes.

En las imágenes se puede apreciar que Camila empuja a la reportera, quien al preguntarle por qué toma esa actitud tan grosera, la actriz en forma irónica respondía: “Ay Dios mío, me pegó, señorita, qué bárbara, no me hables así y menos enfrente de mis hijos.”