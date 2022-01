Britney Spears se queja de los paparazzi con vídeo en mini bikini

Tras la polémica discusión entre Britney Spears y su hermana Jamie Lynn, la cantante ahora arremete contra los paparazzi que no la dejaron descansar durante sus vacaciones por Maui, uno de los destinos preferidos de celebridades en Hawai.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram que la cantante compartió con sus seguidores que continúa enferma y algunos de sus síntomas, que son muy parecidos a los que presentó cuando estaba embarazada como las nauseas y el vómito.

“Es absolutamente horrible, pero luego me quedo en el gimnasio porque no quiero ir a casa y estar enferma en la cama. Sigo y en la noche salgo a bailar y mi sistema empieza a tener claridad. Amigo esto ha estado pasando durante un mes y si alguien tiene esto, ¡no está solo! He bajado 2 kilos y eso es mucho para mi cuerpo. Me despierto y mi cuerpo es tan pequeño, pero los perros de guerra de los medios de comunicación que se esconden fuera de mi habitación me ponen a la defensiva como siempre lo han hecho así que si estás fuera de mi habitación tratando de sacarme otra foto barata por favor vete a la mierda y Déjame en paz !!!!”, señaló Brit.