Brad Pitt viste falda durante una alfombra roja

El actor se ha convertido en tendencia gracias a su vestimenta con la que decidió acudir al estreno de su reciente película en Berlín, generando toda clase de comentarios entre los usuarios de las redes sociales.

Fue para el preestreno de ‘Bullet Train‘, película en la que se Brad Pitt le da vida a un sicario, en la que se presentó el pasado martes usando un atuendo de lino, el cual decidió usar debido a la ola de calor que se vive en Europa actualmente.

El actor llevaba una camisa desabrochada y botas, con una falda y un saco del mismo tono, todo del diseñador Haans Nicholas Mott, de acuerdo a sus mismas declaraciones vistió de esa manera para mitigar los casi 40 grados que hacía bien entrada la tarde.

“Por la brisa, la brisa” exclamó el actor mientras abría la falda.

“Se la recomiendo a los hombres de Inglaterra, seguro que les ayuda a mantenerse frescos”, bromeo en los días posteriores al polémico momento.

La falda estuvo por varios días bajo la lupa pública de usuarios en Twitter, mientras muchos aplaudieron esta decisión otros tantos, aseguraron que era de mal gusto, pues no lo consideran para que la porte alguien de su edad.

Check out Brad Pitt showing off those leg tattoos in this skirt look on the #BulletTrain red carpet 👀❤️ pic.twitter.com/gM314K7mU4 — Etalk (@etalkCTV) July 20, 2022

Theres goes any respect I had for Brad Pitt. pic.twitter.com/lMxTo0148d — 🇦🇺 Geoff4273 (@Geoff4273) July 20, 2022

Once upon a time on the #BulletTrain press tour, Brad Pitt gave us this kilt moment. 🙏 pic.twitter.com/Qk3PywNVrK — E! News (@enews) July 20, 2022

“No eff’s givin’” is my favorite Brad Pitt aesthetic 😂 you know there were stylists all around him wanting to iron that damn shirt and he’s just like “Nah, it’s fine” 😂 pic.twitter.com/ohks936uLw — Simply Brad (@SimplyBradCom) July 19, 2022

