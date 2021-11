Belinda le baila a Christian Nodal y presume diminuta cintura

Una de las parejas del momento sin duda alguna es la que conforman Belinda y Christian Nodal, en cada oportunidad que tienen se demuestran el gran amor que se tienen, aunque han mantenido un perfil más bajo en redes sociales, Nodal sorprendió a sus fans con un sexy vídeo.

Fue a través de sus historias breves de su cuenta verificada de Instagram en donde el cantante compartió este sexy clip protagonizado por Belinda.

En el vídeo aparece Belinda en la puerta de su habitación, con la luz de fondo haciendo contraste a su delineada figura, posteriormente la cantante comienza a mover las caderas, incluso se sube la sudadera que tiene el nombre de Nodal.

Nodal musicalizó el vídeo con la famosa canción “I’m Too Sexy”, de Right Said Fred y escribió una breve leyenda “Mmmmmm” además de un par de emojis que demuestran lo enamorado que está de su novia.

Hace un par de días también compartió Nodal un vídeo en el que ambos están bailando de manera romántica.

¿Otro? Nodal se hace nuevo tatuaje en honor a Belinda