Aseguran que Kanye West tuvo un amorío con Jeffree Star

En las últimas horas las redes sociales han estallado con la noticia del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West.

En principio se reveló que fue la empresaria quien solicitó la separación y no se había revelado la causa. Usuarios en Twitter comenzaron a especular sobre la verdadera razón de la ruptura, asegurando que el rapero le fue infiel a Kim con un famoso influencer de belleza.

Todo comenzó por la tiktoker, Ava Louise, quien publicó un clip en Tiktok con la descripción: “No puedo decir quién porque él me demandará por insinuación, pero es parte de la razón por la que Kanye es tan religioso ahora, es su autodesprecio … mi fuente es legítima”.

“Finalmente puedo hacer esto, siento que puedo derramar el té que estoy guardando por cuatro meses. Todo este divorcio no es una sorpresa. Kanye se ha estado viendo con un gurú de belleza muy famoso”, expresó en el clip.

Inmediatamente comenzaron las especulaciones asegurando que se trata de Jeffree Star, incluso su nombre se ha convertido en tendencia dentro de Twitter. A través de la plataforma han compartido algunos mensajes sobre los rumores de esta relación con pruebas incluidas.

Las burlas incrementaron entre los tuiteros que conocen bien a los dos personajes en cuestión, y más sobre esta torcida relación debido a que Jeffree Star es racista y Kanye West es homofóbico.

