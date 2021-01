Carlos Espejel y Lucero anduvieron en ‘Chiquilladas’

Sin duda alguna, Carlos Espejel, es uno de los actores y comediantes que inició su carrera desde muy temprana edad. Y durante su entrevista con el Escorpión Dorado, habló de sus inicios y cómo llevó su carrera lejos de escándalos.

Aunque la irreverencia del personaje creado por Alex Montiel, quiso provocar a Carlos Espejel, el actor demostró su temple y sentido del humor en el más reciente vídeo con el Escorpión Dorado. Pero lo que se rescata de esta divertida charla, es una confesión del comediante de 48 años.

Y es que aseguró que cuando estuvo en el programa ‘Chilladas’ tuvo una relación con Lucerito.

“Lucerito y yo éramos novios. ¿Qué no me crees? Si cuando la corté me dijo, no me dejes que voy a cometer una pendejada y se casó”, expresó Espejel entre risas, el Escorpión interrumpió y le preguntó con intriga si en verdad anduvieron y Carlos respondió: “Sí, anduvimos muchos años, lo que pasa que como era más alta, ya me costaba más trabajo”, por su tono de voz y la manera en la que lo contó usuarios aseguraron que se trataba de una broma.