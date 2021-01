Actriz de ‘Harry Potter’ informó que su bebé es positivo a coronavirus

La actriz que le dio vida a Lavander Brown en las películas de ‘Harry Potter’, Jessie Cave, reveló a través de sus redes sociales que su hijo que nació en octubre es positivo a COVID-19.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Cave dio a conocer la noticia con fotografías de su bebé.

“Vi las noticias sobre el encierro (en Inglaterra) desde una habitación aislada en el hospital. El pobre bebé es positivo. Está bien y lo está haciendo bien, pero afortunadamente están vigilantes y cautelosos (los médicos). Esta cepa es superpoderosa y contagiosa, así que espero que la gente tenga un cuidado especial en las próximas semanas”, se puede leer en la publicación.

“Realmente no quería que este fuera el comienzo del nuevo año de mi familia. No quería volver a un hospital tan pronto después de su traumático parto. Una vez más, estoy asombrada por las enfermeras y los médicos. Me enorgullece aún más mi hermano, un médico y mi padre, por favor, deseen al bebé una pronta recuperación” agregó Cave a su publicación.

El pequeño llamado Tenn, llegó al mundo el pasado 22 de octubre, después de “40 minutos después de que se rompió la fuente”, así lo relató Jessie Cave. El pequeño cambió de nombre y al inicio la actriz y su esposo, el comediante Alfie Brown lo llamaron Abraham “Bam” Benjamin, pero en diciembre lo cambiaron por Tenn, quien tiene dos hermanos más Margot, de 4 años, y Donnie, de 6.