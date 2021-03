Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’ luce irreconocible con músculos

El actor Ariel Miramontes cada vez más sorprende en su cuenta de Instagram al compartir fotografías sin su más emblemático personaje, ‘Albertano’.

Sin embargo su más reciente publicación trascendió en varias redes sociales, donde asombró con su gran pérdida de peso y musculatura ya definida, la cual decidió presumir en poca ropa y con una foto desde su baño.

“¡Rayos! No sale agua… bueno si se me advirtió en la locación que no me podía bañar quesque porque nomas es escenografía, que no sé qué”, escribió en la descripción de la postal que ya acumula más de 119 mil reacciones.