Ángela Aguilar realiza transmisión en vivo y se desespera al ver donaciones de sus fans

Definitivamente Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más importantes del género regional mexicano y con su talento ha conquistado a millones, con quienes tiene gran acercamiento a través de sus redes sociales.

Es a través de su cuenta oficial de Instagram donde comparte detalles de su día a día, aunque también es muy activa en TikTok, quedó en evidencia que no entiende del todo cómo funciona la plataforma y reaccionó con humor ante la respuesta de sus seguidores que comenzaron a hacerle donativos.

Por medio de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, donde suma más de 9 millones de seguidores, la cantante recibió algo que no esperaba pues sus seguidores comenzaron a mandar donaciones, función que está activada en la plataforma para apoyar a los creadores de contenido.

Al parecer Ángela no sabía mucho sobre esta función, por lo que reaccionó con preocupación y confusión, incluso se desesperó un poco al ver que estaba recibiendo dinero por parte de sus fanáticos.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón?¿Qué es eso? ¡Ya!”, comentaba la cantante mientras se reía un poco nerviosa.