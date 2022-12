Andrés García responde nuevamente a su hijo Leonardo

Después de que Leonardo García ofreciera una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para explicar lo que le preocupa de su padre, el actor estalló nuevamente en contra de su hijo.

Leonardo, aseguró que la esposa de Don Andrés García, y su hijo Andres López Portillo, vendió ‘El Castillo’, una importante propiedad del actor y no le entregó la cantidad de dinero que cuesta y le preocupa que no tenga la solvencia económica para los cuidados que necesita.

A través del mismo programa donde el hijo de Andrés ofreció estas declaraciones el actor respondió tajante a su hijo por medio de un video que grabó el periodista de espectáculos Hanzel Zárate.

“En primer lugar es Mi castillo, mis terrenos, mis propiedades, Leonardo es un pend*jo que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor. Yo vendo mis terrenos cuando me da la gana, o compro lo que me da la gana, y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pend*jo como Leonardo”.

Además agregó que efectivamente le regaló un rancho a Andrés López Portillo, pues asegura que “se lo merece” y agregó que “es el único que me ha ayudado. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad a lo pend*jo, y le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos, inclusive de él, de Leonardo, y si me hace encabr*nar, lo voy a poner como un c*lero ante los medios”.

