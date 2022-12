Este es el primer tráiler oficial de ‘Indiana Jones 5’

Después de una larga espera, Lucasfilm lanzó por primera vez el tráiler de ‘Indiana Jones 5′ además anunció el título de la última aventura de Harrison Ford como el mítico arqueólogo.

Se trata de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, en español es ‘Indiana Jones y El Llamado del Destino’, avance que ya se había presentado desde hace ya varios meses, aunque Disney se había resistido a lanzar a través de las redes sociales.

Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas, Toby Jones y Olivier Richters son parte de reparto, en esta quinta parte además de Harrison Ford no es el único que regresa, ya que también vuelve John Rhys-Davies quien le da vida a Sallah.

La fecha de estreno de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ será el 30 de junio de 2023.

Muere miembro del staff de ‘Indiana Jones 5’