Allisson Lozz habla sobre su retiro de la televisión

Allisson Lozz decidió retirarse de la actuación en 2009, luego de protagonizar ‘En Nombre del Amor’, novela con la que conquistó a miles de mexicanos, quienes lamentaron su retiro para dedicarse a Eliud Gutierrez.

Aunque no se conocían las razones por las que dejó de actuar en la televisión mexicana, a través de un Instagram live, confirmó que fue muy maltratada en la última novela, y debido a eso decidió retirarse.

“Las dos novelas sé que están en varias partes del mundo ahorita. Pero no me gusta mucho recordar ese personaje porque realmente fue difícil, fue un momento de mi vida muy duro, fueron muchas cosas que pasamos, que no puedo contar. Fue duro, fue muy difícil, fui muy maltratada”, relató.