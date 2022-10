Alfredo Adame luce totalmente irreconocible tras cirugía de emergencia

Después de que Alfredo Adame compartiera este inicio de semana que fue intervenido quirurgicamente de manera urgente debido al peligro que había de que su golpe en el pómulo derecho empeorara, ha compartido cómo luce actualmente.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Alfredo Adame compartió una selfie en la que luce totalmente hinchado y con el ojo completamente cerrado tras la cirugía que le realizaron por las fracturas que presentó en su rostro.

A pesar de los momentos que está pasando el conductor no pierde el sentido del humor y se burla de su propio estado y en la descripción de la fotografía compartió un gracioso mensaje sobre cómo luce.

View this post on Instagram

“Que necesidad de subirte así. Neta ya te perdimos”, “No te tires al piso para caerle bien a la gente wey quiérete y respétate y ganarás el respeto de la demás gente te mando un saludo cuídate”, “4 derrotas 0 victorias la botella de Carlos Trejo , la familia shrek, el abogado de Carlos Trejo y un completo equis por andar grabando lo que no debes ya no te pelees estás viejo y nunca has sabido pelear, ojalá te vaya bien en tu operación, pero ya no seas una burla”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.