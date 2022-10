Kaley Cuoco anuncia que está embarazada

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram que Kaley Cuoco y su novio, el actor Tom Pelphrey, anunciaron que están en la dulce espera de su primer bebé juntos y además aprovecharon para revelar cuál será el sexo de su bebé.

Kaley Cuoco sorprendió a sus seguidores de la plataforma al compartir este martes que se convertirá en madre y en las postales aparece la pareja mostrando el color de un pastel con el que dieron a conocer la noticias y además la actriz presumió su ‘baby bump’.

View this post on Instagram

Tom Pelphrey también compartió la misma serie de fotografías junto a un emotivo mensaje que dedicó para anunciar esta nueva etapa en la que se encuentra la pareja.

View this post on Instagram

Kaley comenzó su relación con Tom en abril de este año en una entrevista para la revista Glamour, donde la actriz aseguró que no está interesada en llegar al altar por tercera ocasión.

“Me encantaría disfrutar de una relación duradera, de un compañero de vida. Pero no, no volveré a casarme. Por supuesto que no. Si quieres puedes poner eso en la portada”, señaló entonces la actriz.