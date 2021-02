Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos por el cumple de Kai

A pesar de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron han mantenido una maravillosa amistad. A través de las redes sociales han compartido cómo es ahora su relación junto a su hija y cómo se dividen los tiempos para pasar tiempo junto a ella.

Sin embargo, para celebrar su cumpleaños los actores decidieron pasarla juntos y le organizaron una pequeña reunión con inflable incluido.

Aislinn compartió con sus seguidores a través de sus historias breves, el tema del festejo giro en torno a las pasiones que Kai tiene a su corta edad que son los caballos y los personajes del momento Elsa y Ana de ‘Frozen’.

El vídeo que compartió Aislinn en la que juegan con Mauricio y Kai se ha robado el corazón de los internautas. Incluso el mismo actor lo replicó en sus historias, demostrando una vez más la madurez que tienen para llevar una relación cordial a pesar de no ser más una pareja.

Mauricio desde muy temprano estuvo compartiendo parte de su día junto a Kai, pero este momento culminante celebrando seguramente es invaluable.

¡Qué bonitos!

Ais también le dedicó unas tiernas palabras en su cuenta de Instagram esta mañana a Kai.

“Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr.

Me llena el corazón ver lo feliz que eres y no puedo estar más orgullosa de ti”, compartió junto al siguiente clip.