Acusan a Justin Timberlake de misoginia

Recientemente se estrenó el documental ‘Framing Britney Spears’, donde de inmediato el nombre de Justin Timberlake resonó por su relación con la ‘Princesa del pop’.

Este documental creado por The New York Times, habla sobre la vida de Britney Spears, incluidos sus escándalos, uno de ellos con Justin Timberlake.

Durante este documental hablaron sobre cómo Justin habló públicamente de haber tenido relaciones sexuales con Britney Spears en una entrevista de radio, momento que afectó a la cantante, ya que tuvo que salir a “aclarar” que el integrante de NSYNC había sido el único con el que había tenido relaciones.

(A partir minuto 15:36)

Asimismo hablaron sobre el videoclip musical de Justin “Cry Me A River”, canción que se estrenó tras su ruptura, y donde presentaba a una mujer muy parecida a la cantante, a quien acusaba de haberlo engañado.

Aunque en su momento todos rieron por la situación, los tiempos han cambiado y traído una serie de críticas hacia el cantante, acusándolo de misógino y aprovecharse de la cantante para obtener fama.

Framing Britney reaffirmed my hatred for Jamie Spears, my dislike of Justin Timberlake, my disappointment in Diane Sawyer, and my love for Britney. #FramingBritneySpears

— TATIANNA (@TATIANNANOW) February 7, 2021