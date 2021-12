Vin Diesel comparte emotivo mensaje por aniversario de muerte de Paul Walker

Este 30 de noviembre se cumplieron ocho años de que el actor de la película “Rápidos y furiosos”, Paul Walker, muriera en un accidente automovilístico. Su amigo en ficción y en la vida real, Vin Diesel, ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Vin Diesel se tomó el tiempo para recordar el impacto que el actor tuvo en su familia, así como los consejos que Paul le ofreció en un momento importante de su vida.

“Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste. Dijiste que ‘muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’”, contó Vin.