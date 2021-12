¡No tendrás que esperar años! ‘Spider-Man: No way home’ llegará a Netflix y HBO

Si eres de los que no alcanzaron boletos para la premier y no te importan los spoilers, ‘Spider-Man: No way home‘ llega a Netflix y HBO para 2022.

Gracias a estas plataformas, podrás disfrutar de la tercera entrega de la saga desde la comodidad de tu casa y sin hacer largas filas.

Esto luego de que HBO Max diera a conocer que ya tiene una fecha tentativa para ingresar a su catálogo la película de Peter Parker.

Lo anterior fue dado a conocer por Luis Durán, el General Manager de HBO, desde su cuenta oficial de Twitter. Además de que adelantó que habría otros estrenos como Venom, Morbius, Matrix, entre otras.

Aunado a ello, la cinta protagonizada por Tom Holland se unirá a las películas de sus antecesores: Tobey Maguire y la saga de Andrew Garfield.

Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar… En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max — Luis Duran (@mrluisduran) December 17, 2021

Netflix también busca tener a ‘Spider-Man: No way home’

De acuerdo con el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, Spider-Man también podría estar en la plataforma más famosa del mundo para el 2022.

Debido a que la productora firmó un acuerdo con Netflix para que sea en el streaming en donde se estrenen sus películas luego de estar en los cines.

Spider-Man: No way home’ ya es la sexta película más vista en México en 2021