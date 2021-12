Kim Cattrall manifiesta su opinión sobre la nueva serie de ‘Sex and the City’

A poco más de una semana del estreno mundial, Kim Cattrall, quien interpretaba a la famosa “Samantha Jones”, da su opinión sobre la nueva serie de ‘Sex and the City‘. La continuación de la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas llegó para complacer a sus más fieles fans.

No obstante, desde que se anunció la ausencia de Samantha Jones en la serie se crearon varias teorías sobre la relación de Cattrall con Sarah Jessica Parker.

Y es que incluso en la propia serie los guionistas dejaron una muy mala imagen de Samantha al intentar justificar que no aparecería. Motivo por el cual varios seguidores se preguntaron qué pensaría la actriz sobre ello.

Ante ello y como una dama que es, Kim Cattrall decidió no dar ninguna declaración, sin embargo, sí se manifestó dando like a varios comentarios de la audiencia que pedían a su personaje.

Hay que recordar que Cattrall, desde que se anunció la secuela, dejó muy en claro que no volvería a trabajar junto al ícono de la moda.

“Y es aquí donde debo decir que la gente de Sex and the City y específicamente Sarah Jessica Parker no fueron muy amables conmigo”, comentó en su momento.