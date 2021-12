‘Spider-Man: No way home’ ya es la sexta película más vista en México en 2021

A tan solo dos días de que se estrenara, Spider-Man: No way home ya es la sexta película más vista en México durante el 2021.

La fiebre por el superhéroe ha llegado más allá de los golpes para conseguir un boleto, pues ya cuenta con 4.1 millones de espectadores.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la nueva película de Peter Parker está a medio millón de asistentes que “Eternals”. Incluso le falta poco más de un millón para alcanzar a “El Conjuro 3”, a las que se espera que rebase pronto.

Pese a que Tom Holland no es el hombre araña favorito de los fans, ya tiene casi la mitad de los números que logró “Spider-Man: No way home“, en nuestro país.

Según la Canacine, este personaje de Marvel solo se encuentra detrás de películas como Rápidos y Furiosos 9, Venom Carnage liberado, Godzila vs Kong, entre otras.

