Patrick Stewart confirma su aparición en ‘Doctor Strange 2’

El pasado 13 de febrero se liberó el tráiler oficial de la película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ durante el Super Bowl 56 que despertó una serie de especulaciones entre los fanáticos de Marvel.

Y es que en una de las escenas lograron escuchar la voz de Patrick Stewart, quien le dio vida al Profesor Charles Xavier en las películas de ‘X-Men’, es justamente cuando Doctor Strange está frente a los Illuminati donde comenzaron los rumores.

Aunque Patrick Stewart había negado en entrevistas pasadas su aparición en el filme, parece que lo confirmó de manera oficial, durante una entrevista con Jakes Tales.

“Bueno… Dejé mi teléfono apagado cuando salió el tráiler, así que no me enteré de nada. No fue hasta la mañana siguiente, cuando me desperté y miré mi teléfono, que descubrí que me estaban bombardeando a preguntas. Mis agentes me enviaban reacciones para que les echara un vistazo”, compartió Patrick.

Además agregó que le complació ver todas las reacciones que se generaron a partir del emocionante tráiler de la película.

“De hecho, no fui capaz de reconocer mi propia voz. Sonaba muy diferente. No recuerdo si tenía un resfriado o algo parecido en aquel momento. Me quedé completamente asombrado. Lo único que vieron fue la parte de atrás de mi hombro y una parte del lóbulo de mi oreja. Nada más. Dieron tantas conexiones por hechas, que me sorprendió. Pero, a pesar de todo, me complació ver las reacciones”, reveló.

Liberan nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’