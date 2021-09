Anuncian fecha oficial de la tercera parte de ‘Animales fantásticos’

Hace unos minutos anunciaron la fecha oficial de la tercera entrega de ‘Animales fantásticos‘, la cual llevará por nombre ‘Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore’, donde no participará Johnny Depp.

Pese a que las primeras partes de ‘Animales fantásticos’, estaban enfocadas al magizoólogo, Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, en la entrega pasada apareció Dumbledore encarnado por Jude Law, el cual aparentemente regresará y donde se convertirá en el mago que conocieron en ‘Harry Potter’.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theatres April 15, 2022. pic.twitter.com/Z66wJKPvS9

— Wizarding World (@wizardingworld) September 22, 2021