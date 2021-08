Anthony Mackie protagonizará ‘Capitán América 4’

Durante ‘Avengers: Endgame’ fanáticos confirmaron que sería Falcon el sustituto de ‘Capitán América’, personaje interpretado por Anthony Mackie.

Pese a que era un hecho que Falcon interpretaría la nueva etapa de ‘Capitán América’, en la serie ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ se dio a conocer más sobre esta historia que finalmente sí protagonizará el actor.

A través de Deadline se aseguraba que Mackie, firmó contrato para protagonizar la cuarta película del superhéroe y más tarde, el periodista Borys Kit, confirmó este momento entre Disney, Marvel y el nuevo ‘Capitán América’.

True news: Anthony Mackie closes deal to play Captain America in CAPTAIN AMERICA 4 movie. All signs pointed to this when @AaronCouch & I wrote our Cap Am writers story back in April. Negotiations and talks underway for months.

— Borys Kit (@Borys_Kit) August 18, 2021