Integrante de MDO intenta quitarse la vida

Esta tarde se dio a conocer que un ex integrante de MDO, el venezolano Anthony Galindo intentó suicidarse el pasado 27 de septiembre y la información fue confirmada por su familia, a través de un comunicado.

“Como familia de Anthony Galindo estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado critico”, se lee al inicio del comunicado.