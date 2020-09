Bad Bunny ofreció un concierto para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Bad Bunny es uno de los cantante urbanos más odiados y amados por diferentes generaciones tiene todo tipo de público y aunque ha sido muy criticado sigue siendo uno de los cantantes más importantes del momento y debido a eso decidió regresar a los escenarios de manera gratuita y mundial a través de un concierto en Youtube.

El reguetonero decidió dar un concierto en Nueva York, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y por supuesto en menos de 24 horas lleva millones de reproducciones.

Bad Bunny deleitó a sus seguidores con más de una hora 50 minutos de éxitos que han conquistado a millones de personas en el mundo, sin embargo, los éxitos “Safaera” y “Callaita” no fueron interpretados.

me trying to be thankful for the free bad bunny concert but also sad about not hearing safaera or callaita pic.twitter.com/6eLWATTVTy

— 💫 (@littycommitt33) September 21, 2020